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Халили выиграла пасьют на этапе Кубка Содружества

Халили выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Демино (Ярославская область).

Халили преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 51,5 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Метеля (отставание — 1 минута 10,2 секунды; 1 промах), третьей тала белоруска Анна Сола (+1.26,6; 3).

В субботу также состоится мужской пасьют. Этап завершится в воскресенье женским и мужским масс-стартами.