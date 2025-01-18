Халили выиграла пасьют на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Демино (Ярославская область).
Халили преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 51,5 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Метеля (отставание — 1 минута 10,2 секунды; 1 промах), третьей тала белоруска Анна Сола (+1.26,6; 3).
В субботу также состоится мужской пасьют. Этап завершится в воскресенье женским и мужским масс-стартами.