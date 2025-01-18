Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йоханнес Бе заплакал после объявления о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заплакал после объявления о завершении карьеры.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё заплакал на пресс-конференции после объявления о завершении спортивной карьеры.

В субботу Бё опубликовал пост в Instagram*, в котором заявил, что намерен завершить карьеру по окончании сезона.

«Мы приближаемся к концу той мечты, что зажигала искру во мне. Это тяжело. Когда начался новый сезон, мне все казалось не таким, как прежде. Не было той же радости от переездов, тренировок», — приводит слова Бё VG, отмечая, что 31-летний спортсмен не смог сдержать слез во время своей речи.

«Когда я болел в Рождество, у меня было время поразмыслить. Все это время у меня были план и желание готовиться к Олимпиаде 2026 года. Но когда я открыл для себя мысль, что это последний сезон, я понял, что так и есть. Начало года было совсем другим. Есть о чем подумать, но мне приятно об этом рассказать», — добавил он.

Йоханнес Бё является пятикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем большого Хрустального глобуса.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.