Йоханнес Бе заплакал после объявления о завершении карьеры

«Когда я болел в Рождество, у меня было время поразмыслить. Все это время у меня были план и желание готовиться к Олимпиаде 2026 года. Но когда я открыл для себя мысль, что это последний сезон, я понял, что так и есть. Начало года было совсем другим. Есть о чем подумать, но мне приятно об этом рассказать», — добавил он.