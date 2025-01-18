Йоханнес Бе заплакал после объявления о завершении карьеры

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё заплакал на пресс-конференции после объявления о завершении спортивной карьеры.
В субботу Бё опубликовал пост в Instagram*, в котором заявил, что намерен завершить карьеру по окончании сезона.
«Мы приближаемся к концу той мечты, что зажигала искру во мне. Это тяжело. Когда начался новый сезон, мне все казалось не таким, как прежде. Не было той же радости от переездов, тренировок», — приводит слова Бё VG, отмечая, что 31-летний спортсмен не смог сдержать слез во время своей речи.
«Когда я болел в Рождество, у меня было время поразмыслить. Все это время у меня были план и желание готовиться к Олимпиаде 2026 года. Но когда я открыл для себя мысль, что это последний сезон, я понял, что так и есть. Начало года было совсем другим. Есть о чем подумать, но мне приятно об этом рассказать», — добавил он.
Йоханнес Бё является пятикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем большого Хрустального глобуса.
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