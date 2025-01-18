Васильев считает, что в истории с завершением карьеры Бё «что-то нечисто»

«Что-то тут нечисто, это не банальная усталость, он бы тогда уже сейчас закончил, не дожидаясь окончания сезона. Да, возможно, есть выгорание, но если брать слова про семью, то это обычная песня. Он с семьей проживет еще многие годы, а век спортсмена очень короткий. И сейчас он берет и уходит на пике — это всегда вызывает подозрения. Уже были примеры Магдалены Нойнер, Лауры Дальмайер, Габриэлы Соукаловой — всех их, как мне кажется, объединяет одна главная причина. У меня нет доказательств, я ее озвучивать не буду, но догадаться не сложно. Они все были на взлете, но резко заканчивают — это что-то ненормальное. Такое окончание спортивной карьеры вызывает много вопросов. Может, когда-нибудь узнаем», — добавил он.