Васильев считает, что в истории с завершением карьеры Бё «что-то нечисто»

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бё завершить карьеру за год до Игр в Италии вызывает много вопросов и подозрений. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
31-летний Бё в субботу объявил, что завершит карьеру после окончания сезона, что не позволит ему в следующем году выступить на Олимпиаде. Спортсмен отметил, что «настало время расставить приоритеты в пользу семьи».
«Когда за год до Олимпиады принимаются такие решения, то причина должна быть действительно очень веской, — сказал Васильев. — Если он захочет, то обязательно расскажет, но вряд ли он будет распространяться — она (причина — прим. ТАСС) не для широкого круга людей. Похоже, что он столкнулся с некими проблемами, но какими — не знаю. До Олимпиады остается год, ты лидер мирового биатлона, почему бы там еще не завоевать медалей? Тем более что русских они искусственно вышибли».
«Что-то тут нечисто, это не банальная усталость, он бы тогда уже сейчас закончил, не дожидаясь окончания сезона. Да, возможно, есть выгорание, но если брать слова про семью, то это обычная песня. Он с семьей проживет еще многие годы, а век спортсмена очень короткий. И сейчас он берет и уходит на пике — это всегда вызывает подозрения. Уже были примеры Магдалены Нойнер, Лауры Дальмайер, Габриэлы Соукаловой — всех их, как мне кажется, объединяет одна главная причина. У меня нет доказательств, я ее озвучивать не буду, но догадаться не сложно. Они все были на взлете, но резко заканчивают — это что-то ненормальное. Такое окончание спортивной карьеры вызывает много вопросов. Может, когда-нибудь узнаем», — добавил он.
Бё также является 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира.