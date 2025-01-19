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Итальянец выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Биатлонист Джакомель выиграл масс-старт и впервые победил в гонке на Кубке мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем масс-старта на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут 21,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Для 24-летнего итальянца эта победа стала дебютной на этапах Кубка мира.

Второе место занял норвежец Стурла Легрейд (отставание — 6,3 секунды, 1 промах). Третьим стал его соотечественник Йоханнес Бё (+11,4; 2), в субботу объявивший, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.