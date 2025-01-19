Талант из Италии расправился с Йоханнесом Бё. Норвежец уже не может бороться за золото?

Впереди были два рубежа стоя. И со стрельбой в этом положении у Йоханнеса в текущем сезоне дела обстояли немного хуже, чем годами ранее — 83% попаданий против 88% в сезоне-2022/2023. Но в этот раз норвежец поразил все мишени и ушёл за Томмазо Джакомелем в двух секундах. Этот 24-летний итальянец в последнее время так высоко ещё не забирался.