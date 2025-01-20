Анастасия Халили: С каждым сезоном конкуренция в России растет

У российских биатлонистов продолжается сезон — третий, когда они выступают вне международной арены. Вместо этого они регулярно внутри страны бегают и стреляют на Кубке России и Кубке Содружества. Четвертый этап КС в деревне Дёмино Ярославской области прошел на минувшей неделе. На нем все три золотые медали у женщин взяла Анастасия Халили. На ее счету победы в спринте, гонке преследования и масс-старте. В интервью «Известиям» она поделилась впечатлениями от выступления в условиях плюсовой температуры с лужами на трассе и выразила надежду на попадание на Олимпиаду-2026 в Италии.
«Если мы вернемся туда, то быстро поймем, что и как надо делать»
— Чем объясните свои успехи в Дёмино?
— Большой проделанной работой над собой и работой над ошибками. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Все-таки три победы подряд — это большой успех для меня.
— Как получилось побеждать в столь разных условиях — плюсовая температура и таящий снег на гонке преследования и минус с небольшим мороз на масс-старте?
— Мы все в равных условиях. Всем тяжело. И, наверное, это придает сил, когда понимаешь, что ты всего лишь один из тех, кто оказался в такой ситуации. Тем более я весь сезон неплохо выступаю ходом. А чистая стрельба в спринте и гонке преследования позволила мне одержать спокойные победы. Хотя те погодные условия, когда слякоть и лужи на трассе, мешали хорошему ходу, поэтому стрельба без промаха была очень важна. А на масс-старте в последний день этапа была более приятная погода — солнце, небольшой морозец и ровная трасса. Но при этом усилился ветер, дувший в разные стороны.
Наверное, с этим связано то, что в этот раз я уже стреляла не так хорошо — допустила три промаха. Хотя три штрафных круга — это не так много, если учесть, что была контактная гонка, когда на рубеже приходится бороться не только с собой, но и с соперницами. Пришлось всё это компенсировать ходом на трассе. Тем более я впервые на этом этапе заходила на штрафные круги, а там был серьезный каток. Поэтому не получалось его пройти быстро и приходилось всё отыгрывать на трассе. А трасса даже при более хорошей погоде не стала легче — много льда. Особенно был такой каток на уходе с рубежа, где днем ранее была лужа. Приходилось действовать аккуратно и много отыгрывать потом.
— Многие наши биатлонисты говорят, что главное, в чем надо будет прибавлять после возвращения на международную арену, — это скорость стрельбы.
— Да, я тоже так думаю.
— И как свою скорострельность оцените?
— У меня слабая скорость стрельбы — я довольно медленно стреляю. Сейчас не готова стрелять быстрее, потому что не хочу потерять качество. Но действительно, на Кубке мира люди уже и лежа стреляют по 20 секунд, а стоя у кого-то даже по 12 было. Это очень высокая скорость, потому что у нас большинство спортсменов первый выстрел делают только на 20-й секунде после подхода к огневому рубежу.
— У вас с этим пока как?
— Ну вот, к примеру, на последнем спринте в Дёмино лежа я стреляла 29 секунд и стоя 28. Это очень медленно, потому что, как я сказала, многие на Кубке мира стреляют по 20 секунд лежа.
— Долго придется их догонять в этом и других компонентах, когда россиян вернут на международные соревнования?
— Я смотрю каждую гонку Кубка мира. Уровень там очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если мы вернемся туда, то станем там вариться и быстро поймем, что и как надо делать. Когда ты понимаешь, что все стреляют быстро, тебе приходится адаптироваться. И это не должно занять много времени, потому что у всех нас есть мастерство, и постоянная практика внутри России позволяет не очень сильно отстать от тех, кто выступает на Кубке мира. Когда я там дебютировала несколько лет назад, тоже обалдела от того, какие скорости. Приходилось подстраиваться. Но в итоге удалось к такому привыкнуть. Думаю, и сейчас, когда нас допустят до международных стартов, это не составит труда. Просто нужно работать над собой, несмотря ни на какие обстоятельства.
«Публику было слышно после каждого выстрела»
— С учетом того, что вы до февраля 2022 года успели поучаствовать в Кубке мира, тяжело находить мотивацию на Кубок Содружества и Кубок России?
— Нет, вообще нетяжело. Потому что с каждым сезоном конкуренция в России растет. И нельзя расслабляться. Все девочки серьезно тренируются на максимуме, поэтому уровень биатлона внутри страны растет. Если посмотреть результаты нынешнего сезона, то у нас очень плотная конкуренция. Поэтому мотивации хоть отбавляй. Тем более еще есть над чем работать, если хочешь потом успешно вернуться на международную арену.
— Наличие белорусских девушек сильно помогает прогрессу?
— Динара Смольская и Аня Сола были среди лидеров на Кубке мира. Многие на них ориентируются. И я в том числе. Слежу за ними. Динара очень качественно и быстро работает на рубеже — это один из показателей топового уровня. А Аня очень быстро работает на лыжне. И я рада, что в этом сезоне мне удалось к ней подтянуться и выйти на высокую скорость.
— Посещаемость внутренних соревнований впечатляет?
— Да, в том же Дёмино на прошедшем этапе слышалась поддержка трибун. Особенно это было заметно на огневом рубеже, когда публику было слышно после каждого выстрела. И это не только в Дёмино заметно. В той же Рязани на последнем этапе Кубка России народ хорошо поддерживал. И в целом по сравнению с прошлым сезоном болельщиков на трибунах достаточно много. Это радует. Биатлон в России развивается, не стоит на месте. И я рада, что столько народу приходит в дождливую погоду посмотреть и поболеть за своих любимых спортсменов.
— Появилась надежда на скорое возвращение на международную арену на следующий сезон после того, как в декабре пошел разбан пловцов, фигуристов и конькобежцев?
— Конечно, у нас всё равно продолжается подготовка к Олимпийским играм, которые будут в следующем сезоне. Мы верим и надеемся на лучшее. И, несмотря ни на какие решения, готовимся к выходу на международную арену.
Алексей Фомин