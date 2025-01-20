Анастасия Халили: С каждым сезоном конкуренция в России растет

— Я смотрю каждую гонку Кубка мира. Уровень там очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если мы вернемся туда, то станем там вариться и быстро поймем, что и как надо делать. Когда ты понимаешь, что все стреляют быстро, тебе приходится адаптироваться. И это не должно занять много времени, потому что у всех нас есть мастерство, и постоянная практика внутри России позволяет не очень сильно отстать от тех, кто выступает на Кубке мира. Когда я там дебютировала несколько лет назад, тоже обалдела от того, какие скорости. Приходилось подстраиваться. Но в итоге удалось к такому привыкнуть. Думаю, и сейчас, когда нас допустят до международных стартов, это не составит труда. Просто нужно работать над собой, несмотря ни на какие обстоятельства.