Тринадцать белорусов поспорят за призы чемпионата России по биатлону в индивидуальной гонке

Соревнования откроют мужская и женская индивидуальные гонки, которые пройдут в рамках чемпионата России. Мужчины выйдут на старт в 11.00, среди участников — семеро представителей Беларуси. Под четвертым номером на трассу в 15 км убежит Степан Данилов, также в список из 70 соискателей наград вошли наши Антон Смольский (21-й), Максим Воробей (33), Никита Лобастов (38), Дмитрий Лазовский (46), Павел Белько (57) и Илья Авсеенко (62).
Женская индивидуальная гонка на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в два часа дня. Четвертый стартовый номер достался белоруске Анне Сола, также в число 45 участниц попали наши Дарья Кудаева (14), Ксения Воробей (17), Ирина Шаклеина (24), Динара Смольская (26) и Аделина Сабитова (41). 25 января в Демино будут проведены спринты, а в воскресенье состоятся пасьюты — эти гонки пойдут в зачет розыгрыша Кубка России.