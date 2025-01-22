Тринадцать белорусов поспорят за призы чемпионата России по биатлону в индивидуальной гонке

Женская индивидуальная гонка на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в два часа дня. Четвертый стартовый номер достался белоруске Анне Сола, также в число 45 участниц попали наши Дарья Кудаева (14), Ксения Воробей (17), Ирина Шаклеина (24), Динара Смольская (26) и Аделина Сабитова (41). 25 января в Демино будут проведены спринты, а в воскресенье состоятся пасьюты — эти гонки пойдут в зачет розыгрыша Кубка России.