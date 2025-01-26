Биатлонисту Усову за победу вместо большой фигурки лося вручили сундук рыбы

Победителей первых гонок этапа Кубка России в Демине Ярославской области, который проходил с 23 по 26 января, награждали большими деревянными фигурами лося, символа местного спортивного комплекса.
«Так было запланировано, — объяснили в оргкомитете решение вручить малые фигуры лося. — По завершении соревнований было решено наградить спортсменов деревянным сундуком с семью видами копченой рыбы. Предыдущие победители получали большие фигуры лося, но без сундука».
У женщин победительницей большого масс-старта стала Наталия Шевченко.