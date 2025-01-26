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Биатлонисту Усову за победу вместо большой фигурки лося вручили сундук рыбы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Биатлонисту Даниилу Усову отсутствие большой фигуры лося за победу в масс-старте на этапе Кубка России компенсировали сундуком с семью видами копченой рыбы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Источник: РИА "Новости"

Победителей первых гонок этапа Кубка России в Демине Ярославской области, который проходил с 23 по 26 января, награждали большими деревянными фигурами лося, символа местного спортивного комплекса.

«Так было запланировано, — объяснили в оргкомитете решение вручить малые фигуры лося. — По завершении соревнований было решено наградить спортсменов деревянным сундуком с семью видами копченой рыбы. Предыдущие победители получали большие фигуры лося, но без сундука».

У женщин победительницей большого масс-старта стала Наталия Шевченко.