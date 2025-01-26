Биатлонисту Усову за победу вместо большой фигурки лося вручили сундук рыбы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Биатлонисту Даниилу Усову отсутствие большой фигуры лося за победу в масс-старте на этапе Кубка России компенсировали сундуком с семью видами копченой рыбы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.