Тихонов: «Ни одна страна в мире не живет так, как Белоруссия. Во всем лучше России»

"Считаю, сегодня ни одна страна на земном шаре не живет так, как Белоруссия. Сейчас в стране мир, покой, невероятное развитие экономики. Я побывал на нескольких выборных участках: все счастливы, приходят всей семьей. Что касается событий 2020 года, то думаю, что государство просто проморгало. Абсолютное большинство тогда шло из любопытства. Я имею только ВНЖ, голосовать не имею права. Если бы у меня была возможность, то я бы не только это сделал, но и обратился бы к народу с заявлением, что Александр Григорьевич должен оставаться президентом. Он отлично разбирается в политике, в экономике, в сельском хозяйстве. Могу сказать, что это достойнейший выбор.