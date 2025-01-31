Известный норвежский биатлонист объяснил причину спада своих результатов в этом сезоне

Моя форма улучшается. Не смог начать сезон в привычном для себя состоянии. Этим летом я продолжительное время болел дважды, поэтому мне пришлось немного изменить программу тренировок. Летом я не мог тренироваться столько, сколько хотел, а осенью мне приходилось делать это в большем объёме. Теперь гонку за гонкой я чувствую себя всё лучше и лучше. Посмотрим, получится ли побороться за место на подиуме Кубка мира в конце сезона. Я надеюсь, что так и будет", — приводит слова Кристиансена Fondo Italia.