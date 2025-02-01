Патрик Браунхофер завоевал золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34.27,2, не допустив промахов на огневых рубежах.
Второе место с отставанием в 22,7 секунды занял норвежец Исак Фрей, который допустил два промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс, проигравший лидеру 37,5 секунды.
Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км:
1. Патрик Браунхофер (Италия) — 34:27,20 (без промахов).
2. Исак Фрей (Норвегия) — отставание +22,72 (2).
3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) +37,54 (4).
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +46,35 (3).
5. Якопо Леонезио (Италия) +1.14,36 (0).
6. Оскар Ломбардо (Франция) +1.18,5 (6).