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Смольская выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Смольская одержала победу на первом этапе чемпионата России, который проходит в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Вслед за мужчинами на старт финала в суперспринте вышли девушки. Дистанцию в 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами быстрее всех преодолела наша Динара Смольская, допустившая всего один неточный выстрел. На финише белорусская биатлонистка на четыре секунды опередила Тамару Дербушеву из Свердловской области, тройку замкнула Елизавета Каплина из команды Башкортостана (10 секунд отставания).

Что касается результатов других белорусок, то Ирина Шаклеина заняла 7-ю позицию, Анна Сола стала 10-й, Ксения Воробей — 13-я, Дарья Кудаева, Алина Зайцева и Аделина Сабитова расположились на местах с 25-го по 27-е. Анна Пестерева не прошла квалификацию. Ранее сегодня серебряным призером в мужском суперспринте стал наш Илья Авсеенко. Программу этапа чемпионата России в Тюмени 15 марта завершат одиночная и классическая смешанные эстафеты.