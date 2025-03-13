Смольская выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону

Вслед за мужчинами на старт финала в суперспринте вышли девушки. Дистанцию в 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами быстрее всех преодолела наша Динара Смольская, допустившая всего один неточный выстрел. На финише белорусская биатлонистка на четыре секунды опередила Тамару Дербушеву из Свердловской области, тройку замкнула Елизавета Каплина из команды Башкортостана (10 секунд отставания).