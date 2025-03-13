Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные белорусские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на первенстве России в Увате

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены стали призерами первенства России по биатлону среди юниоров, которое проходит в Увате Тюменской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четверг на соревнованиях состоялись мужская и женская эстафеты. В гонке 4×7,5 км у парней команда Беларуси в составе Алексея Логвинова, Андрея Гавроша, Константина Бабурова и Александра Голяка показала второй результат среди 18 квартетов, уступив только сборной Свердловской области. В эстафете 3×6 км у девушек наши Анна Макарская, Валерия Вечерская и Анна Пестерева финишировали седьмыми.

Первенство России по биатлону в Увате завершится завтра двумя масс-стартами. На данный момент в активе нашей команды две медали — ранее бронзовым призером в спринтерской гонке стал Александр Голяк.