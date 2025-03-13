Юные белорусские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на первенстве России в Увате

В четверг на соревнованиях состоялись мужская и женская эстафеты. В гонке 4×7,5 км у парней команда Беларуси в составе Алексея Логвинова, Андрея Гавроша, Константина Бабурова и Александра Голяка показала второй результат среди 18 квартетов, уступив только сборной Свердловской области. В эстафете 3×6 км у девушек наши Анна Макарская, Валерия Вечерская и Анна Пестерева финишировали седьмыми.