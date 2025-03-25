Девятнадцать белорусов выступят на этапе чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске

Первые комплекты наград будут разыграны 26 марта в спринтерских гонках. В два часа дня по минскому времени на старт выйдут мужчины, в протоколе — 109 биатлонистов, в том числе девять спортсменов из Беларуси. Нашу команду представят Антон Смольский (12-й номер), Илья Авсеенко (16), Павел Белько (17), Дмитрий Лазовский (35), Степан Данилов (40), Максим Воробей (44), Иван Тулатин (79), Никита Лобастов (84) и Глеб Орловский (96).
В женском спринте выступят десять белорусок: Аделина Сабитова (3-й номер), Дарья Кудаева (11), Анна Сола (17), Елена Кулак (18), Ксения Воробей (26), Ирина Шаклеина (33), Алина Зайцева (36), Динара Смольская (48), Анна Макарская (54) и Анна Пестерева (57). Всего на стартующую в 17.00 гонку заявились 69 девушек. Также в программу соревнований в Ханты-Мансийске вошли гонки преследования, которые состоятся в четверг. На 29 марта запланированы эстафеты, а в воскресенье участники разыграют медали в масс-стартах.
Первый этап чемпионата России по биатлону проходил с 13 по 16 марта в Тюмени, откуда наши спортсмены привезли 4 (2−1−1) награды. Динара Смольская выиграла женский суперспринт, у мужчин в этой дисциплине Илья Авсеенко стал серебряным призером. Кроме того, Анна Сола, Ксения Воробей, Максим Воробей и Павел Белько одержали победу в смешанной эстафете, а Антон и Динара Смольские были третьими в сингл-миксте. Заключительным стартом сезона-2024/25 для стреляющих лыжников станет финальный этап Кубка Содружества, который с 3 по 6 апреля примет Мурманск.