Девятнадцать белорусов выступят на этапе чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске

Первый этап чемпионата России по биатлону проходил с 13 по 16 марта в Тюмени, откуда наши спортсмены привезли 4 (2−1−1) награды. Динара Смольская выиграла женский суперспринт, у мужчин в этой дисциплине Илья Авсеенко стал серебряным призером. Кроме того, Анна Сола, Ксения Воробей, Максим Воробей и Павел Белько одержали победу в смешанной эстафете, а Антон и Динара Смольские были третьими в сингл-миксте. Заключительным стартом сезона-2024/25 для стреляющих лыжников станет финальный этап Кубка Содружества, который с 3 по 6 апреля примет Мурманск.