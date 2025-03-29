Команда Логинова выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Первая сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Команда в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Михаила Бурундукова показала результат 1 час 29 минут 15,3 секунды, использовав пять дополнительных патронов. Второе место заняла первая сборная Белоруссии (отставание 52,9 секунды; 15 дополнительных патронов, 2 штрафных круга), которую представляли Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько и Дмитрий Лазовский. Третьей стала команда Свердловской области, за которую выступали Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин (+1.14,9; 12 дополнительных патронов, три штрафных круга).
Четвертое место в гонке и бронзу турнира поделили сборная Московской области (Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Алексей Зубарев; 10 дополнительных патронов) и первая команда Ханты-Мансийского автономного округа (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Тимофей Грехов, Никита Поршнев; 13 патронов; 2 круга), которые отстали от лидеров с одинаковым временем — 1 минута 14,9 секунды.
Чемпионат России завершится в воскресенье женским и мужским масс-стартами.