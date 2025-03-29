Команда Логинова выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Михаила Бурундукова показала результат 1 час 29 минут 15,3 секунды, использовав пять дополнительных патронов. Второе место заняла первая сборная Белоруссии (отставание 52,9 секунды; 15 дополнительных патронов, 2 штрафных круга), которую представляли Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько и Дмитрий Лазовский. Третьей стала команда Свердловской области, за которую выступали Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин (+1.14,9; 12 дополнительных патронов, три штрафных круга).