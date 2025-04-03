Заполярный финал: каким ожидается заключительный этап Кубка Содружества

— Я тоже здесь в первый раз, — говорил СЭ чемпион мира Антон Бабиков. — Можно сказать, что уже влюбились в Мурманск. Хотим приезжать сюда чаще. Надеемся, что и большой биатлон тоже будет приезжать чаще. Однозначно здесь есть большие перспективы для развития. Это важно и для детей региона, и для нас, которым нравится, чтобы биатлон был разнообразным. Это лучше, чем три этапа сидеть в Ханты-Мансийске, например. Нам показывали видео, как в сентябре люди вкатываются. В чем проблема сюда приехать в ноябре? Я не очень понимаю, в чем.