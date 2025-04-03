Заполярный финал: каким ожидается заключительный этап Кубка Содружества

Почти весь биатлонный мир отправился в отпуск. Завершили сезон и многие наши спортсмены. Но у сильнейших биатлонистов России и Белоруссии в календаре остался еще один старт — финальный этап Кубка Содружества в Мурманске. О предстоящих соревнованиях — в материале «Известий».
Новая дисциплина
Как и в прошлом году, сезон завершается в апреле в Мурманске. Здесь в это время по-прежнему достаточно снега для проведения соревнований. Но раньше гонки на этом стадионе проводились не так часто. В 2014 году в Мурманске прошел чемпионат России, но потом о нем забыли на 10 лет.
В 2024-м многие участники этапа Кубка Содружества впервые оказались за полярным кругом. Все отмечали, что сюда определенно надо приезжать чаще.
— Я тоже здесь в первый раз, — говорил СЭ чемпион мира Антон Бабиков. — Можно сказать, что уже влюбились в Мурманск. Хотим приезжать сюда чаще. Надеемся, что и большой биатлон тоже будет приезжать чаще. Однозначно здесь есть большие перспективы для развития. Это важно и для детей региона, и для нас, которым нравится, чтобы биатлон был разнообразным. Это лучше, чем три этапа сидеть в Ханты-Мансийске, например. Нам показывали видео, как в сентябре люди вкатываются. В чем проблема сюда приехать в ноябре? Я не очень понимаю, в чем.
В этот раз Мурманск должен удивить новой дисциплиной — командным спринтом. Ее хотели провести на финальном этапе Кубка Содружества еще год назад, но в итоге СБР от идеи отказался, включив вместо этого в программу смешанную эстафету и сингл-микст.
Команда, которая участвует в таком виде спринта, будет состоять из двух спортсменов одного пола. То есть состоятся одна мужская и одна женская гонки. Каждый из участников эстафеты выполнит две стрельбы из положения лежа и две — стоя. Между ними надо пробежать круг длиной 1,5 км. Передача эстафеты осуществляется после прохождения каждого огневого рубежа. Стрельбы производятся последовательно: сначала четыре лежки, затем четыре стойки. За каждый промах на рубеже биатлонисту необходимо пройти укороченный штрафной круг — 75 м (в классических дисциплинах длина штрафного круга 150 м).
Две другие дисциплины этапа — классические, олимпийские. В первый день проведут спринтерские гонки, закроют этап масс-старты.
Второй кубок Смольского
В нынешнем сезоне СБР увеличил призовой фонд Кубка Содружества на 3,3 млн рублей. Теперь за победу в мужском и женском общем зачете биатлонисты получат 750 тыс. рублей, а сильнейшие в зачетах отдельных дисциплин — по 300 тыс.
В мужских соревнованиях интрига главного приза практически умерла. 750 тыс. и хрустальный кубок наверняка отправятся в Белоруссию. Антон Смольский захватил лидерство в общем зачете уже на первом летнем этапе в Красноярске, выиграв три гонки из трех, и дальше свою желтую майку никому не отдавал.
Сейчас теоретические шансы подвинуть Смольского имеют двое россиян — Карим Халили и Эдуард Латыпов. Правда, отрывы в топ-3 мужского зачета солидные: Смольский (1722 очков), Халили (1503), Латыпов (1502).
За победу в одной гонке дают 120 очков, а баллы за командный спринт в общий зачет не идут. Вот и получается, что Смольскому, чтобы стать недосягаемым, достаточно занять 43-е место в открывающем этап спринте. Либо белорус может вообще пропустить спринт и финишировать хоть последним в масс-старте. Халили или Латыпова могут устроить только две победы в двух гонках при неучастии Антона в этих соревнованиях.
Такие расклады выглядят слишком маловероятными. Год назад всё решалось в последней гонке, где белорус вырвал Кубок из рук Эдуарда Латыпова.
В женских соревнованиях борьба за трофей и солидный денежный чек намного плотнее. В прошлом сезоне Кубок Содружества завоевала Ирина Казакевич, но в нынешнем она идет лишь на шестом месте. Наибольшие шансы на итоговый успех у Виктории Сливко, которая в этом сезоне уже выиграла общий зачет Кубка России.
Топ-3 женского тотала Кубка Содружества сейчас выглядит так:
1. Виктория Сливко (Россия) — 1602 очка.
2. Наталия Шевченко (Россия) — 1574 очка.
3. Динара Смольская (Белоруссия) — 1565 очков.
Кто-то из россиян уедет из Мурманска с суммой даже большей, чем у Смольского. Дело в том, что очки в спринте и масс-старте Кубка Содружества также идут в зачет рейтинга СБР, в котором белорусы не участвуют. С нынешнего сезона лидеры этого рейтинга у мужчин и женщин получают по 1 млн рублей. Также по 500 тыс. получат сильнейшие российские спортсмены до 23 лет.
В мужском рейтинге СБР на первой строчке сейчас находится Даниил Серохвостов, но Эдуард Латыпов и Карим Халили отстают не сильно. В женском тотале лидерство опять же у Сливко. Виктория имеет отличную возможность стать первой во всех трех зачетах. Если в тоталах останется всё так, как есть, то тюменка в Мурманске заработает минимум 1,75 млн рублей. Плюс еще можно пополнить баланс за успешное выступление в отдельных гонках. На Кубке Содружества самые большие призовые в тех соревнованиях, которые проводятся под эгидой СБР. Так, победителям в спринтах и масс-стартах достанется по 300 тыс. рублей, а всего денежными чеками награждаются по шесть лучших биатлонистов в личных гонках.
Михаил Кузнецов
Расписание 6-го этапа Кубка Содружества
4 апреля, пятница
- 10.00 — спринт, женщины.
- 13.00 — спринт, мужчины.
5 апреля, суббота
- 10:30 — командный спринт, женщины.
- 13.00 — командный спринт, мужчины.
6 апреля, воскресенье.
- 12.45 — масс-старт, женщины.
- 14.30 — масс-старт, мужчины.