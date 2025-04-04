Белоруска Смольская выиграла спринт на последнем этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.
Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 45,3 секунды, допустив один промах. Второй стала россиянка Анастасия Халили (отставание 15 секунд; 3 промаха), третье место заняла белоруска Анна Сола (+22,8; 3).
Победу в зачете спринтерских гонок завоевала Тамара Дербушева.
Позднее в пятницу пройдет мужская спринтерская гонка. Начало — в 13:15 мск. Этап завершится 6 апреля.