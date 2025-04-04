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Белоруска Смольская выиграла спринт на последнем этапе Кубка Содружества

Белоруска Смольская выиграла последний спринт на Кубке Содружества по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 45,3 секунды, допустив один промах. Второй стала россиянка Анастасия Халили (отставание 15 секунд; 3 промаха), третье место заняла белоруска Анна Сола (+22,8; 3).

Победу в зачете спринтерских гонок завоевала Тамара Дербушева.

Позднее в пятницу пройдет мужская спринтерская гонка. Начало — в 13:15 мск. Этап завершится 6 апреля.