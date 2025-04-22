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Русский художник Никас Сафронов нарисовал портрет легендарной биатлонистки

Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева похвасталась подарком от известного русского художника Никаса Сафронова.

Источник: РИА "Новости"

Сафронов написал портрет 38-летней легенды биатлона. «Передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа. Хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для картины достойное место. В свою очередь, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. И пускай новое наступающее, яркое, сочное лето воодушевит вас на такие же яркие и сочные работы», — заявила Домрачева на видео в социальных сетях.

Дарья Домрачева является 4-кратной олимпийской чемпионкой, 2-кратной чемпионкой мира. Она завершила спортивную карьеру в 2018 году.