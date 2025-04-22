Русский художник Никас Сафронов нарисовал портрет легендарной биатлонистки

Сафронов написал портрет 38-летней легенды биатлона. «Передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа. Хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для картины достойное место. В свою очередь, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. И пускай новое наступающее, яркое, сочное лето воодушевит вас на такие же яркие и сочные работы», — заявила Домрачева на видео в социальных сетях.