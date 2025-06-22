Шансы на участие российских биатлонистов в Олимпиаде оценили с учетом мнения украинцев

В IBU заявили, что вероятность участия российских биатлонистов в Олимпиаде крайне низка, так как организация оказывает полную поддержку Украине и выступает на ее стороне. «В IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться», — подчеркнули представители союза.