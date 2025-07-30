Поиски биатлонистки Дальмайер возобновлены

Ранее агентство сообщило, что 28 июля спортсменка попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада. Предварительно, немка получила тяжелые травмы и не подает признаков жизни.