Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации

Симон была дисквалифицирована на шесть месяцев (пять из них условно) после приговора суда по делу о мошенничестве. Решение вступило в силу 7 ноября. Она пропустит первый этап Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде.