Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации

Симон была дисквалифицирована на шесть месяцев (пять из них условно) после приговора суда по делу о мошенничестве. Решение вступило в силу 7 ноября. Она пропустит первый этап Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде.
Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро.
"Жюлия Симон хочет положить конец этому делу. Мы спокойно обсудили факты. Санкции федерации зачастую строже уголовных наказаний, и мы ожидали подобного исхода.
Мы принимаем это решение. С этого момента она сосредоточена на предстоящих спортивных мероприятиях, поэтому апелляцию подавать не будет", — сказал адвокат Симон Кристиан Борель.