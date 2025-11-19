Ричмонд
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах

22—23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Ланта GV Gold Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Участие примут 20 команд.

Источник: Спортс"

Ланта GV Gold Кубок МЛКБ.

Ханты-Мансийск, Россия.

22 ноября, суббота.

Масс-старт, мужчины.

Начало — 10:00.

Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» — с 9:25.

Масс-старт, женщины.

Начало — 12:00.

Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» — с 11:15.

23 ноября, воскресенье.

Смешанная эстафета.

Начало — 12:00.

Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» — с 11:30.

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский — за HIGH-PRO.