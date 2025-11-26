На первом этапе Кубка России по биатлону выступят 25 белорусских спортсменов

Мужская спринтерская гонка на 10 километров пройдет в пятницу, в связи с неблагоприятными погодными условиями время ее начала было перенесено на 15.00. 29 ноября в Ханты-Мансийске состоится смешанная эстафета, а в воскресенье биатлонисты разыграют медали в гонках преследования. В минувшем сезоне Кубка России призерами этапов становились наши Антон и Динара Смольские, Максим и Ксения Воробей, а также Анна Сола и Дмитрий Лазовский.