На первом этапе Кубка России по биатлону выступят 25 белорусских спортсменов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ханты-Мансийске стартует первый этап розыгрыша Кубка России по биатлону сезона-2025/26 с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

На соревнования заявились 209 биатлонистов, в том числе 25 представителей Беларуси — 16 парней и 9 девушек. Программу этапа 27 ноября в десять часов утра по минскому времени откроет женская спринтерская гонка, на старт которой выйдет 81 спортсменка. Первой из белорусок на дистанцию в 7,5 км убежит Ирина Шаклеина (3-й номер), также в списке участниц Анна Сола (18), Ксения Воробей (32), Динара Смольская (39), Алина Зайцева (51), Елена Кулак (53), Анна Пестерева (65), Виктория Шашкова (68) и Анна Макарская (81).

Мужская спринтерская гонка на 10 километров пройдет в пятницу, в связи с неблагоприятными погодными условиями время ее начала было перенесено на 15.00. 29 ноября в Ханты-Мансийске состоится смешанная эстафета, а в воскресенье биатлонисты разыграют медали в гонках преследования. В минувшем сезоне Кубка России призерами этапов становились наши Антон и Динара Смольские, Максим и Ксения Воробей, а также Анна Сола и Дмитрий Лазовский.