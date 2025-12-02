Ричмонд
Вирер выиграла первую личную гонку нового сезона Кубка мира по биатлону

Итальянка Доротея Вирер стала победительницей первой гонки нового сезона Кубка мира по биатлону. Она выиграла индивидуальную гонку на 15 км в шведском Эстерсунде.

Источник: Getty Images

Вирер показала результат 43 минуты 8 секунд, совершив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла финка Соня Лейнамо (отставание 0,3 секунды; один промах), третьей стала француженка Камиль Бене (+8,4; 1).

Этап в Эстерсунде стартовал 29 ноября, состоялись четыре эстафеты — у мужчин и женщин, микст и сингл-микст.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.