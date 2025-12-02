Вирер выиграла первую личную гонку нового сезона Кубка мира по биатлону

Вирер показала результат 43 минуты 8 секунд, совершив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла финка Соня Лейнамо (отставание 0,3 секунды; один промах), третьей стала француженка Камиль Бене (+8,4; 1).
Этап в Эстерсунде стартовал 29 ноября, состоялись четыре эстафеты — у мужчин и женщин, микст и сингл-микст.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.