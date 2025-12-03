На втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске выступят 23 белоруса

Программу этапа откроет женская спринтерская гонка, которая начнется в 13.00 по минскому времени. На соревнования заявились 69 девушек, в том числе 8 белорусок — Алина Зайцева (15-й стартовый номер), Анна Сола (20), Ирина Шаклеина (29), Динара Смольская (36), Елена Кулак (39), Виктория Шашкова (51), Ксения Воробей (60) и Анна Пестерева (64).
Мужчины выйдут на старт в 15.30, среди 107 участников 15 наших парней: Алексей Логвинов (5-й номер), Константин Бабуров (18), Александр Голяк (22), Павел Белько (37), Никита Лобастов (43), Степан Данилов (60), Максим Воробей (64), Илья Авсеенко (68), Иван Тулатин (72), Антон Смольский (80), Глеб Орловский (83), Дмитрий Лазовский (85), Денис Еремов (90), Виталий Казаченок (97) и Андрей Гаврош (101).
Первый этап Кубка Содружества в сентябре принимал Сочи, где участники соревновались на лыжероллерах. Тогда белорусы завоевали одно золото и три бронзы. В общем зачете турнира среди мужчин лидерство делят наш Антон Смольский и россиянин Никита Поршнев, у которых по 228 очков. В женской генеральной классификации лидирует Наталья Шевченко из России (240 баллов), белоруски Анна Сола (188) и Динара Смольская (172) идут 8-й и 10-й соответственно.
В пятницу в Ханты-Мансийске состоятся гонки с массовым стартом, на 7 декабря запланирована смешанная эстафета. На минувшей неделе там же проходил первый этап Кубка России, на котором наши спортсмены взяли четыре награды (3−0−1). Победы в спринте одержали Анна Сола и Антон Смольский, также Сола была третьей в масс-старте, который выиграла Динара Смольская.