На втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске выступят 23 белоруса

Первый этап Кубка Содружества в сентябре принимал Сочи, где участники соревновались на лыжероллерах. Тогда белорусы завоевали одно золото и три бронзы. В общем зачете турнира среди мужчин лидерство делят наш Антон Смольский и россиянин Никита Поршнев, у которых по 228 очков. В женской генеральной классификации лидирует Наталья Шевченко из России (240 баллов), белоруски Анна Сола (188) и Динара Смольская (172) идут 8-й и 10-й соответственно.