Норвежец Ботн выиграл первую личную гонку нового сезона КМ по биатлону

Норвежец Йохан-Олав Ботн стал победителем первой личной гонки нового сезона Кубка мира по биатлону. Он выиграл индивидуальную гонку на 20 км в шведском Эстерсунде.

Источник: РБК Спорт

Для 26-летнего Ботна это первая в карьере победа на этапе Кубка мира.

Ботн показал результат 46 мин 49,4 с, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял норвежец Мартин Улдаль (отставание 57,7 с, без промахов), третьим стал швед Себастиан Самуэльссон (+1.00,0; 1).

Этап в Эстерсунде стартовал 29 ноября. Состоялись четыре эстафеты, у мужчин и женщин, микст и сингл-микст, а также женская индивидуальная гонка, в которой победила итальянка Доротея Вирер.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.