Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии электросети

Гонка на Кубке России по биатлону в Тюмени перенесена из-за аварии электросети.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Организаторы перенесли проведение мужской индивидуальной гонки на 15 км на втором этапе Кубка России в Тюмени, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Перенос связан с аварией электросети, питающей комплекс «Жемчужина Сибири», где проходят соревнования.

Первоначально мужская и женская гонки были запланированы на четверг. Женщины выйдут на старт в 10:00 мск, мужчины должны были стартовать в 13:00, но решением жюри этапа проведут гонку в пятницу (начало — 10:00 мск).

Этап в Тюмени пройдет с 11 по 14 декабря.