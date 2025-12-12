Ричмонд
Мартен Фуркад хочет видеть российских биатлонистов на международных стартах

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о роли шестикратного олимпийского чемпиона (2010, 2014, 2018), француза Мартена Фуркада в процессе возвращения российских биатлонистов на мировую арену.

Источник: РИА "Новости"

«Он подтвердил позицию МОК, что российские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе или с флагом и гимном, чтобы пройти те или иные отборы. За что ему большое спасибо. Этим жестом он показал, что в спорте нужно руководствоваться Олимпийской хартией, а не чем‑то другим», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

37-летний «Французский гений», как принято называть Фуркада, является представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). 20 ноября в беседе с «Советским спортом» Майгуров сообщил, что Фуркад согласился стать «проводником» между СБР и Международным союзом биатлонистов (IBU) в процессе вероятного допуска российских спортсменов к участию в мировых турнирах.

Напомним, что с февраля 2022 года российские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU по причине ситуации в Украине. Несмотря на то, что на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо предусмотрена возможность выступления в индивидуальном нейтральном статусе, IBU сохраняет отстранение российских биатлонистов в силе.

10 декабря стало известно о подаче СБР искового заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с целью оспорить недопуск россиян.

