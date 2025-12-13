Ричмонд
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сборная Швеции стала победительницей женской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Источник: Спорт РИА Новости

Элла Халварссон, Анна Магнуссон, Эльвира и Ханна Оберг преодолели дистанцию 4 по 6 км с результатом 1 час 6 минут 52,4 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Серебро завоевала сборная Норвегии (отставание — 40,3 секунды; 9 дополнительных патронов). Третьей стала команда Германии (+51,3; 8 дополнительных патронов).

Этап в Хохфильцене завершится 14 декабря. В воскресенье пройдут мужская эстафета и женская гонка преследования.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.