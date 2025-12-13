Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.