Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества

Участие в мужском пасьюте приняли 57 биатлонистов, Смольский убежал на дистанцию в 12,5 км шестым в 45 секундах позади лидера. На четырех огневых рубежах Антон не допустил ни одного промаха. После стартовой лежки белорус вышел на третье место, перед заключительной стрельбой стоя поднялся на второе, а на финишный круг уходил уже первым. Серебряного призера из России — Даниила Серохвостова — Смольский в итоге опередил на 27 секунд. Тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов.