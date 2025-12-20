Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества

Участие в мужском пасьюте приняли 57 биатлонистов, Смольский убежал на дистанцию в 12,5 км шестым в 45 секундах позади лидера. На четырех огневых рубежах Антон не допустил ни одного промаха. После стартовой лежки белорус вышел на третье место, перед заключительной стрельбой стоя поднялся на второе, а на финишный круг уходил уже первым. Серебряного призера из России — Даниила Серохвостова — Смольский в итоге опередил на 27 секунд. Тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов.
Благодаря этой победе Антон укрепил лидерство в общем зачете Кубка Содружества. Всего на старт субботней гонки преследования вышли семеро белорусов. Степан Данилов занял 19-ю позицию, Никита Лобастов стал 29-м, Максим Воробей — 46-й, Глеб Орловский — 49-й, Иван Тулатин — 52-й, Александр Голяк — 53-й. Женский пасьют стартует в 11.00.