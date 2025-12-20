Ричмонд
Сола заняла 12-е место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки не попали в десятку по итогам пасьюта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском Пермского края, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На старт женской гонки преследования на 10 км вышли 50 спортсменок, в том числе восемь белорусок. Лучшей из наших девушек стала Анна Сола, которая убегала на трассу 14-й, а финишировала 12-й, уступив победительнице Кристине Резцовой более двух минут. Второе и третье места заняли еще две россиянки Инна Терещенко и Ирина Казакевич.

В топ-20 также попала наша Елена Кулак, которая расположилась на 17-й строчке. Ксения Воробей стала 21-й, Ирина Шаклеина — 23-я, Динара Смольская — 24-я, Анна Макарская — 35-я, Виктория Шашкова и Анна Пестерева сошли с дистанции. Ранее 20 декабря победу в пасьюте у парней одержал Антон Смольский.

Программу третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в воскресенье завершат масс-старты. Мужская гонка начнется в 9.00 по минскому времени, женская в 11.30.