Сола заняла 12-е место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

На старт женской гонки преследования на 10 км вышли 50 спортсменок, в том числе восемь белорусок. Лучшей из наших девушек стала Анна Сола, которая убегала на трассу 14-й, а финишировала 12-й, уступив победительнице Кристине Резцовой более двух минут. Второе и третье места заняли еще две россиянки Инна Терещенко и Ирина Казакевич.