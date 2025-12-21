Сола заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Участие в гонке приняли 30 лучших биатлонисток общего зачета турнира, в это число вошли и пять белорусок. На обоих рубежах из положения лежа Сола была безупречна, благодаря чему шла в дуэте лидеров вместе с россиянкой Кристиной Резцовой. На первой стойке наша спортсменка допустила два промаха, а на заключительной стрельбе ошиблась еще трижды.