Сола заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Участие в гонке приняли 30 лучших биатлонисток общего зачета турнира, в это число вошли и пять белорусок. На обоих рубежах из положения лежа Сола была безупречна, благодаря чему шла в дуэте лидеров вместе с россиянкой Кристиной Резцовой. На первой стойке наша спортсменка допустила два промаха, а на заключительной стрельбе ошиблась еще трижды.
Финишную черту Сола в итоге пересекла шестой, лучший результат показала Резцова, серебро взяла Виктория Сливко, бронза досталась Елизавете Бурундуковой. В шаге от десятки сильнейших остановилась наша Ксения Воробей — у нее 11-е место. Динара Смольская с пятью промахами расположилась вслед за ней, Ирина Шаклеина — 18-я, Елена Кулак — 25-я.
В мужской гонке в топ-10 не попал ни один из наших парней. Лучший из белорусов Антон Смольский заглянул на четыре штрафных круга и финишировал только шестнадцатым. Максим Воробей стал 19-м, Александр Голяк — 26-й, Степан Данилов — 27-й, Никита Лобастов замкнул тридцатку. Победу одержал россиянин Даниил Серохвостов.
Несмотря на неудачу в масс-старте, Смольский сохранил лидерство в генеральной классификации — Антон опережает Эдуарда Латыпова на 12 очков. Женский зачет возглавляет Резцова, Сола идет пятой. Четвертый этап Кубка Содружества сезона-2025/26 пройдет в Раубичах с 22 по 25 января. В программе соревнований — спринты, гонки преследования и смешанная эстафета.