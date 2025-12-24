«Быть примером — большая гордость». Смольский признан спортсменом года Беларуси

«Этой награды был достоин каждый, но я рад, что выбрали именно меня. Большая гордость быть примером для молодежи. Хочу поблагодарить свою команду за работу, мне повезло трудиться в компании таких же энтузиастов, как я сам, — подчеркнул Смольский. — Беларусь рождает богатырей и красавиц, мы — здоровая нация как физически, так и ментально».