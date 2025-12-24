«Быть примером — большая гордость». Смольский признан спортсменом года Беларуси

В уходящем году лидер национальной команды по биатлону во второй раз в карьере выиграл Кубок Содружества, а также завоевал четыре золота на домашнем Кубке сильнейших спортсменов. Кроме того, на счету Антона многочисленные медали чемпионата России и этапов Кубка России.
«Этой награды был достоин каждый, но я рад, что выбрали именно меня. Большая гордость быть примером для молодежи. Хочу поблагодарить свою команду за работу, мне повезло трудиться в компании таких же энтузиастов, как я сам, — подчеркнул Смольский. — Беларусь рождает богатырей и красавиц, мы — здоровая нация как физически, так и ментально».
За победу в номинации «Лучший спортсмен» также боролись батутист Иван Литвинович и гребец Евгений Золотой. В 2025 году Литвинович выиграл общий зачет Кубка мира и стал чемпионом мира в синхронных прыжках, а Золотой победил на первенстве Европы и взял бронзу планетарного форума.