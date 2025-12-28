«Рождественская гонка». Жанмонно и Фабьен Клод, Минккинен и Сеппяля, Хеттих-Вальц и Штрелов, Лампич и Фак пробегут масс-старт

«Рождественская гонка-2025» (World Team Challenge).
Гельзенкирхен, Германия.
Начало масс-старта — 20:15, начало гонки преследования — 21:05 по московскому времени.
Участники.
Янина Хеттих-Вальц — Юстус Штрелов (Германия).
Марлен Фихтнер — Данило Ритмюллер (Германия).
Маркета Давидова — Томаш Микишка (Чехия).
Анамария Лампич — Яков Фак (Словения).
Суви Минккинен — Теро Сеппяля (Финляндия).
Юни Арнеклейв — Матс Эвербю (Норвегия).
Лотте Лие — Флоран Клод (Бельгия).
Лу Жанмонно — Фабьен Клод (Франция).
Анна Гандлер — Давид Коматц (Австрия).
Лена Хекки-Гросс — Йоша Буркхальтер (Швейцария).
Расписание «Рождественской гонки-2025».