«Рождественская гонка». Жанмонно и Фабьен Клод, Минккинен и Сеппяля, Хеттих-Вальц и Штрелов, Лампич и Фак пробегут масс-старт

28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка-2025» (World Team Challenge).

Гельзенкирхен, Германия.

Начало масс-старта — 20:15, начало гонки преследования — 21:05 по московскому времени.

Участники.

Янина Хеттих-Вальц — Юстус Штрелов (Германия).

Марлен Фихтнер — Данило Ритмюллер (Германия).

Маркета Давидова — Томаш Микишка (Чехия).

Анамария Лампич — Яков Фак (Словения).

Суви Минккинен — Теро Сеппяля (Финляндия).

Юни Арнеклейв — Матс Эвербю (Норвегия).

Лотте Лие — Флоран Клод (Бельгия).

Лу Жанмонно — Фабьен Клод (Франция).

Анна Гандлер — Давид Коматц (Австрия).

Лена Хекки-Гросс — Йоша Буркхальтер (Швейцария).

