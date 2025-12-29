Ричмонд
Главу Союза биатлонистов России Майгурова внесли в базу «Миротворца»

Также в базу включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении специальной военной операции.

Майгурову 56 лет, он возглавляет СБР с 2020 года. В качестве спортсмена Майгуров дважды становился бронзовым призером Олимпиад и трижды — чемпионом мира.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.