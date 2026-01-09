Екатерина Юрлова: «У Шашилова одна из самых дисциплинированных команд. А он сам для меня идеал тренера»

— Ваш нынешний статус — тренер по стрельбе в группе Шашилова. Слышала, что Михаил Викторович долго вас уговаривал.
— Это действительно было очень долгое предложение. Первый раз Шашилов заговорил об этом, когда я еще соревновалась. Вышла после второго декрета в 2022‑м, и мы тогда с Максимом Цветковым одиночную смешанную эстафету на чемпионате России в Тюмени выиграли.
Просто тогда я не была готова закончить карьеру — еще на что‑то надеялась, пусть и тщетно, как оказалось. Поэтому ответила достаточно неопределенно: «Может быть, когда‑нибудь…» Потом мы еще раз разговаривали с ним на эту тему, и снова что‑то помешало мне принять решение. А в прошлом году в апреле Михаил Викторович снова мне позвонил.
— И вы согласились?
— Не сразу. Постаралась первым делом объяснить, что, наверное, не смогу присутствовать на всех тренировочных мероприятиях. Все‑таки я мама двоих детей, папа у нас все время в разъездах, тем более сейчас, когда стал работать в магнитогорском «Металлурге», и мне будет сложно надолго оставлять семью.
— Шашилов объяснил, почему так сильно жаждал заполучить в свою команду именно вас?
— Нет, но я его и не спрашивала. Мне хотелось самой понять в ходе работы, могу ли я быть полезной.
— Получилось?
— Мне кажется, я близка к этому. На мой взгляд, у Михаила Викторовича одна из самых дисциплинированных команд. А сам он для меня идеал специалиста, которым, на мой взгляд, должен быть тренер. Это полное, просто‑таки абсолютное погружение в работу, причем не только в плане организации тренировочного процесса, но и организации всей жизни спортсменок. Чтобы девочкам было комфортно, чтобы они могли вообще ни о чем не думать, кроме как о достижении поставленных целей.
— Вы ведь в бытность спортсменкой прошли через руки достаточно многих тренеров. Кто был наиболее близок к тому идеалу, который вы описываете?
— Это однозначно Николай Петрович Лопухов.
— Тот самый, о нагрузках которого лыжники до сих пор ужасы рассказывают?
— Ну так и у Шашилова девочки пашут не меньше. Во всяком случае, та работа, которую я видела летом, когда начала работать с командой, очень сильно меня впечатлила, — поделилась Юрлова.