Екатерина Юрлова: «У Шашилова одна из самых дисциплинированных команд. А он сам для меня идеал тренера»

— Мне кажется, я близка к этому. На мой взгляд, у Михаила Викторовича одна из самых дисциплинированных команд. А сам он для меня идеал специалиста, которым, на мой взгляд, должен быть тренер. Это полное, просто‑таки абсолютное погружение в работу, причем не только в плане организации тренировочного процесса, но и организации всей жизни спортсменок. Чтобы девочкам было комфортно, чтобы они могли вообще ни о чем не думать, кроме как о достижении поставленных целей.