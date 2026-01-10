Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

Бажин и Шевченко, представляющие команду Свердловская область — 1, пробежали дистанцию за 35 минут 22,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняли представляющие команду Московская область — 2 Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов (отставание — 4,9 секунды, 4 доппатрона), третьими стали Виктория Сливко и Михаил Бурундуков, выступающие за команду Тюменская область — 1 (+25,5, 8 доппатронов).