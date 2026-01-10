Ричмонд
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

Биатлонисты Бажин и Шевченко выиграли смешанную эстафету на чемпионате России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Биатлонисты Кирилл Бажин и Наталия Шевченко завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на чемпионате России в Ижевске.

Бажин и Шевченко, представляющие команду Свердловская область — 1, пробежали дистанцию за 35 минут 22,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняли представляющие команду Московская область — 2 Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов (отставание — 4,9 секунды, 4 доппатрона), третьими стали Виктория Сливко и Михаил Бурундуков, выступающие за команду Тюменская область — 1 (+25,5, 8 доппатронов).

В воскресенье в рамках чемпионата России по биатлону в Ижевске пройдут мужской и женский масс-старты.