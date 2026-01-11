Ричмонд
Эберг выиграла женскую гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе

Биатлонистка Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Эльвира Эберг преодолела 10-километровую дистанцию за 31 минуту 38,5 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй результат показала финка Суви Минккинен (отставание — 16,6 секунды; 1 промах), третье место заняла старшая сестра победительницы Ханна Эберг (+1.04,5; 2).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.