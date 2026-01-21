«Ситуация в мире меняется каждые сутки, поэтому живем сегодняшним днем»

Российские биатлонисты по-прежнему далеки от того, чтобы получить допуск до международных соревнований, и лишились шансов принять участие в февральских Олимпийских играх в Италии. Их коллеги по зимним видам спорта — в лыжах, санном спорте, горных лыжах, прыжках с трамплина и других дисциплинах — в декабре начали получать нейтральный статус и уже участвуют в Кубках мира, отбираясь на Игры. Но Международный союз биатлонистов (IBU) стоит на своем. Поэтому россияне участвуют в КР, а также совместно с белорусами борются за медали в Кубке Содружества.
Среди них — бронзовый призер в эстафете Олимпиады-2022 в Пекине и чемпионата мира — 2021 Карим Халили, а также его жена Анастасия. В интервью «Известиям» Карим Халили оценил шансы на возвращение на международную арену в 2026 году, рассказал, какие сложности будут после долгого отсутствия практики на европейских трассах, и оценил олимпийские перспективы допущенных до этапов Кубка мира лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева.
«Можно надеяться на чудо, но не в этом случае»
— После того как лыжников, саночников и других россиян в зимних видах спорта стали допускать в нейтральном статусе на международные старты, у вас появилась надежда, что скоро это коснется и биатлонистов?
— Трудно сказать. Мы, конечно, частично следим за тем, что у ребят в других зимних видах спорта происходит. Читаем новости, видим, что хоть кого-то стали допускать. Но о каком-то оптимизме рано говорить. Я думаю, что наша ситуация другая. И в целом было понятно, что нас этот процесс на данном этапе не коснется. Разумеется, можно надеяться на какое-то чудо, но не в этом случае.
— Под чудом имеете в виду разбан по ходу этой зимы и появление шансов попасть на Олимпиаду?
— Да.
— В контексте следующего сезона допускаете, что в декабре 2026 года кто-то из россиян выступит на этапах Кубка мира?
— Сейчас нет смысла об этом говорить, потому что ситуация может поменяться в любой момент. Поэтому гадать здесь не хочется.
— Многие ваши коллеги, например Антон Бабиков и Максим Цветков, считают, что российских биатлонистов разбанят последними из-за проблем с разрешением на транспортировку винтовок в европейские страны, где проходит большинство этапов Кубка мира и чемпионатов мира. Вы того же мнения придерживаетесь?
— Вероятнее всего, так. И причина не только в оружии. Но и в правилах соревнований, и в общем подходе IBU к этому вопросу. Поэтому да, скорее всего, мы последними вернемся на международную арену.
— Вы после 2022 года вместе со своей супругой находили способы выехать в Европу и тренироваться там в высокогорье. Насколько было сложно это организовать в последние годы?
— Не скажу, что было сложно с организацией. Я начал довольно-таки заранее готовиться к этим выездам. Поэтому всё было сделано вовремя, без всяких проблем. Главное, что удалось выехать туда и потренироваться. Это очень нужно для россиян, поскольку в нашей стране нет высокогорных баз. Подходящее высокогорье у нас есть только в Сочи, но там высота не такая большая — 1300−1400 м. Этого недостаточно. Поэтому нет условий для подготовки к международным стартам. И необходимо выезжать на сборы в Европу, если ты хочешь быть готовым к моменту, когда нас допустят до Кубка мира.
«Надеюсь, наши лыжники покажут достойный результат на Олимпиаде»
— По вашим ощущениям, остальные биатлонисты сильно просели в уровне за почти четыре года без таких выездов?
— Ну вот сейчас наши лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступают на этапах Кубка мира в европейском высокогорье. Нужно, конечно, у них спросить, каково им там выступать после нескольких лет без практики на таких трассах. Но, полагаю, им непросто адаптироваться к тем условиям.
— Верите, что они успеют адаптироваться к этим условиям до февраля и на Олимпиаде смогут бороться за высокие места, включая призовые?
— Всё зависит от них. Я думаю, что должно сложиться много факторов. Но надеюсь, что они смогут показать достойный результат. Тем более у них очень опытный и грамотный тренер Егор Сорин, который через многое прошел и привел к медалям не одного лыжника. Так что, полагаю, они учтут все нюансы и хорошо подготовятся именно к Олимпийским играм.
— Насколько довольны своим выступлением в этом сезоне в России?
— Откровенно говоря, пока не особо доволен своей формой. Но как есть. Есть еще время исправить ситуацию. Посмотрим, как в феврале и марте будут складываться дела, когда в России наступит время главных стартов — финалов Кубка России и Кубка Содружества. По их результатам можно будет сделать окончательные выводы о своем выступлении в этом сезоне.
— Вы и ваша жена строите планы на следующий четырехлетний цикл, к следующей Олимпиаде 2030 года?
— Пока нет. Живем сегодняшним днем. Ситуация сейчас меняется каждый день — вообще в целом в мире, а не только в спорте. Поэтому живем, наслаждаемся и ценим то, что у нас есть сейчас. Участвуем во внутрироссийских соревнованиях, боремся за медали. И просто стараемся быть готовыми в любой момент вернуться на международную арену, когда появится такая возможность.
Алексей Фомин