«Ситуация в мире меняется каждые сутки, поэтому живем сегодняшним днем»

— Не скажу, что было сложно с организацией. Я начал довольно-таки заранее готовиться к этим выездам. Поэтому всё было сделано вовремя, без всяких проблем. Главное, что удалось выехать туда и потренироваться. Это очень нужно для россиян, поскольку в нашей стране нет высокогорных баз. Подходящее высокогорье у нас есть только в Сочи, но там высота не такая большая — 1300−1400 м. Этого недостаточно. Поэтому нет условий для подготовки к международным стартам. И необходимо выезжать на сборы в Европу, если ты хочешь быть готовым к моменту, когда нас допустят до Кубка мира.