Фихтнер и Пфунд выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Фихтнер и Пфунд выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Немцы Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Победители показали результат 34 минуты 53,3 секунды, использовав четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Для Пфунда эта гонка стала второй в карьере на этапах Кубка мира. Второе место заняли финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля (отставание — 6,5 секунды; 0 штрафных кругов и 8 дополнительных патронов). Замкнули тройку призеров французы Жанна Ришар — Эмильен Клод (+17,8; 0+6).

Представляющие сборную Румынию призеры чемпионата России Анастасия Толмачева и Дмитрий Шамаев показали 11-й результат (+2.17,0; 0+12).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.