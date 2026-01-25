Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества в Раубичах

Накануне в Раубичах из белорусских биатлонисток отличилась Анна Сола. Она оказалась второй на финише, уступив победительнице — россиянке Наталье Шевченко (38:40.9) 15 секунд. А Смольский финишировал первым в пасьюте, преодолев дистанцию за 31 минуту и 14,9 секунды.