Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества в Раубичах

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Сборная Беларуси одержала победу в смешанной эстафете 4 по 6 километров на четвертом этапе Кубка Содружества, который завершился в Раубичах под Минском, передает Sputnik.
Результат квартета в составе Динары и Антона Смольских, Анны Солы и Степана Данилова составил на финише 1 час 18 минут и 48 секунд, на огневых рубежах они использовали три дополнительных патрона.
Второе место заняла сборная России — 1 (отставание — 36,3 секунды, без штрафных кругов и 7 дополнительных патронов) — Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин.
На третьем месте расположилась сборная России — 2 (+1.23,6; 0 + 7) — Анастасия Томшина, Виктория Сливко, Евгений Сидоров и Эдуард Латыпов.
Накануне в Раубичах из белорусских биатлонисток отличилась Анна Сола. Она оказалась второй на финише, уступив победительнице — россиянке Наталье Шевченко (38:40.9) 15 секунд. А Смольский финишировал первым в пасьюте, преодолев дистанцию за 31 минуту и 14,9 секунды.
Также в копилке белорусской команды есть «бронза», добытая Смольским в спринтерской гонке — это произошло в первый соревновательный день, в пятницу.
Следующий этап Кубка Содружества состоится с 11 по 15 февраля в Сочи.