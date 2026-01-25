Симон о победе в масс-старте: «Заставила себя выложиться до конца. В такие моменты ничего не имеет значения — я просто толкаю себя вперед, отодвигая боль»

"У меня были сомнения относительно физической формы, потому что мне было трудно восстановиться после болезни на прошлой неделе. До сих пор есть проблемы с дыханием. Мы приняли решение отказаться от участия в эстафете, и, думаю, это было правильно.
На последнем круге я вышла вперед, потому что, если честно, мне не очень хотелось, чтобы Лу Жанмонно догнала нас. Когда ты борешься за призовое место — это хорошо, но если вас при этом четверо, то кто-то обязательно будет разочарован.
Я знала, что могу рассчитывать на свои качества финишера. Отключила мозг и заставила себя выложиться до конца. В такие моменты ничего не имеет значения, и неважно, кто бежит рядом. Я просто толкаю и толкаю себя вперед, отодвигая боль, пока не пересеку финишную черту. Ничто не сравнится с адреналином от победы на последнем круге.
Эту победу я использую как основу, чтобы продолжить готовиться к Олимпиаде. Я уже доказывала в прошлом, что умею подходить к большим стартам, но, как и всегда, сомневаюсь. Я не машина, а на Олимпийских играх все будут в лучшей форме. Там будут великолепные битвы, и нужно быть готовой", — сказала Симон.