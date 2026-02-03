Ричмонд
Фуркад: сожалею, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпийских играх

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад высказался об участии российских спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Часть российских спортсменов будет отсутствовать на Олимпийских играх. Я считаю, что это выбор олимпийских структур и международных федераций. Лично я сожалею об этом. С учётом нынешней геополитической ситуации, я мало на что могу повлиять», — сказал Фуркад Metaratings.ru.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

13 спортсменов представят российскую сборную на Олимпиаде. Приглашение на ОИ-2026 получили: фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семён Ефимов и Юлия Плешкова.

