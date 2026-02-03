Симон Фуркад о сборной Франции на Олимпиаде: «Наша цель — три личные медали и две в эстафетах. Несколько золотых были бы идеальным результатом»

— Какое количество медалей на Олимпиаде вас удовлетворит? Сколько из них должны быть золотыми?
— Думаю, наша цель — три индивидуальные медали и две — в эстафетах. И, если получится, несколько золотых. Это был бы идеальный результат.
— Без золота вы будете немного разочарованы?
— Да, но это долгий путь, вы видите, насколько сейчас плотные результаты. Норвегия, Швеция, Германия заслуживали победу в эстафете в Рупольдинге не меньше нашего. Они были по-настоящему близко, все решилось на последней стрельбе. Знаем, что добиться золота будет трудно, но будем бороться, — сказал Фуркад в интервью Okko.
