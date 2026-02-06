Ричмонд
Ольга Зайцева: «Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, будет ли смотреть Игры в Италии.

Источник: Спортс"

"Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду. Но там, где есть наши спортсмены, естественно, буду смотреть, болеть и переживать за них.

Лично для меня отсутствие россиян сказывается на интересе к Олимпийским играм в Милане. Если бы наши спортсмены выступали в полном объёме, было бы намного интереснее — это знают все. Уже несколько лет россияне не выступают, и я уже особо и не слежу за международными стартами. Так и на Олимпиаду смотреть будем по ситуации", — сказала Зайцева.

На Олимпиаде выступят российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

"Коростелев и Непряева — молодые спортсмены. Как болельщики мы хотим хороших результатов. И я желаю Даше и Савелию сделать ту работу, которую они знают на 101%. В любом случае они будут переживать и желать хорошего результата. Но надо просто отработать на максимум, и я уверена, что они сделают это превосходно. Непряева и Коростелев не сидели, а тренировались, времени не теряли. Уверена, они подготовлены.

Наше дело — болеть и поддерживать. Конечно, мы хотим, чтобы они побеждали. И я буду всей душой болеть, желать побед, но не требовать их. Выступление на Олимпиаде — уже успех для Савелия, Даши и всех российских спортсменов. Молодые ребята выступают там впервые. На них сейчас большая нагрузка, поэтому рекомендую отстраниться от всех социальных сетей, идти и делать свою работу. Все получится, наши ребята могут все", — добавила экс-биатлонистка.