Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде

В воскресенье Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон преодолели дистанцию 4 по 6 км за 1 час 4 минуты 15,5 секунды. Они использовали семь дополнительных патронов без штрафных кругов. Вторыми стали итальянцы Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци (отставание — 25,8 секунды; 0 штрафных кругов + 5 промахов). Бронзовые медали завоевали немцы Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+1:05,3; 1+3).