Казахстанские биатлонисты выступили на Олимпиаде-2026: результаты

Перед заключительной стрельбой сборная Казахстана уже отставала от лидера на круг, из-за чего была снята с дистанции по регламенту соревнований. В результате команда стала единственной, кто не сумел финишировать, и заняла 21-е, последнее место в итоговом протоколе.