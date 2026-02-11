Ричмонд
Легрейд извинился перед Ботном за историю на Олимпиаде про измену девушке

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд принес извинения за то, что его публичное признание в измене в прямом эфире затмило успех соотечественника Йохан-Олава Ботна, завоевавшего золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане.

Источник: Reuters

Легрейд стал третьим в соревнованиях и после финиша в интервью NRK со слезами на глазах рассказал, что три месяца назад изменил своей девушке. Он назвал этот поступок самой большой ошибкой в его жизни.

«Я глубоко сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который должен был стать праздником для норвежского биатлона. Я сам не свой в последнее время и не мыслю ясно. Мои извинения — прежде всего Йохан-Олаву, который заслуживал все внимание после своего золота. А также моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Я не могу ничего изменить, но хочу оставить это позади и сосредоточиться на Олимпиаде. Я не буду отвечать на дополнительные вопросы на эту тему», — приводит пресс-служба МОК слова Легрейда.

«И пусть об этом знает весь мир». Биатлонист Легрейд признался в измене после завоевания бронзы.

Видео с признанием биатлониста разошлось по мировым СМИ, вызвав огромный резонанс. Поступок Легрейда в частности раскритиковал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе, который заявил, что тот «не должен был красть внимание» Ботна. Бывшая девушка спортсмена призналась, что ей сложно простить измену.

28-летний Легрейд — олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете, семикратный чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону.

