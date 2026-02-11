Легрейд извинился перед Ботном за историю на Олимпиаде про измену девушке

«Я глубоко сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который должен был стать праздником для норвежского биатлона. Я сам не свой в последнее время и не мыслю ясно. Мои извинения — прежде всего Йохан-Олаву, который заслуживал все внимание после своего золота. А также моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Я не могу ничего изменить, но хочу оставить это позади и сосредоточиться на Олимпиаде. Я не буду отвечать на дополнительные вопросы на эту тему», — приводит пресс-служба МОК слова Легрейда.