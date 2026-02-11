Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян на Олимпиаде

Ранее, подопечная немца 22-летняя болгарка Лора Христова, занимающая 73-е место в Кубке мира, сенсационно завоевала бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Это третья медаль Болгарии в биатлоне за всю историю Игр. Сам 71-летний специалист, работающий на десятой Олимпиаде, назвал эту награду самой неожиданной в своей карьере и объявил, что Игры в Италии станут для него последними.