Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Фийон-Майе завоевал свое четвертое олимпийское золото, что является лучшим результатом среди действующих биатлонистов. Ранее он стал победителем в смешанной эстафете на Олимпиаде в Италии, а также выиграл пасьют и индивидуальную гонку на Играх в Пекине в 2022 году.