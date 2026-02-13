Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Француз Фийон-Майе выиграл спринт и стал четырехкратным чемпионом Игр.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фийон-Майе без промахов прошел два огневых рубежа и преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 53,1 секунды. Второй результат показал норвежец Ветле Кристиансен (отставание — 13,7 секунды; 0 промахов), бронзу завоевал его соотечественник Стурла Легрейд (+15,9; 0).

Фийон-Майе завоевал свое четвертое олимпийское золото, что является лучшим результатом среди действующих биатлонистов. Ранее он стал победителем в смешанной эстафете на Олимпиаде в Италии, а также выиграл пасьют и индивидуальную гонку на Играх в Пекине в 2022 году.

В воскресенье биатлонисты пробегут гонку преследования. Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.