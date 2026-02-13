Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Фийон-Майе без промахов прошел два огневых рубежа и преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 53,1 секунды. Второй результат показал норвежец Ветле Кристиансен (отставание — 13,7 секунды; 0 промахов), бронзу завоевал его соотечественник Стурла Легрейд (+15,9; 0).
Фийон-Майе завоевал свое четвертое олимпийское золото, что является лучшим результатом среди действующих биатлонистов. Ранее он стал победителем в смешанной эстафете на Олимпиаде в Италии, а также выиграл пасьют и индивидуальную гонку на Играх в Пекине в 2022 году.
В воскресенье биатлонисты пробегут гонку преследования. Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.